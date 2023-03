Metro A, lavori in corso sui binari vecchi di 35 anni: ipotesi di chiusura diurna

Roma. Investimento da 400 milioni di euro per Metro A, infrastrutture e veicoli. Dalla sostituzione degli autobus al completamento della linea A, atteso da anni ormai. Questi i tempi approfonditi dal direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, nel corso di un’audizione con la commissione capitolina Mobilità. Ecco tutto quello che i romani devono sapere sul maxi progetto in corso per i servizi di trasporto nella Capitale.

Investimento da 400 milioni per i servizi di trasporto di Roma

“L’investimento complessivo dei progetti supera i 400 milioni di euro – ha detto Zorzan -. Dentro c’e’ la prima metà dei progetti inseriti nella prima tranche del Dpcm del 15 dicembre 2022 e riguarda sei ambiti. C’e’ la sostituzione di autobus, quindi rinnovo della flotta con bus ibridi e a metano. C’e’ il completamento dell’armamento sulla linea A, l’intervento che stiamo facendo si ferma a Ottaviano, manca l’ultima tratta”.

“E’ previsto il rifacimento e l’ammodernamento della metà delle paline di fermata della rete di superficie – prosegue Zorzan -. C’e’ inoltre una ulteriore iniezione di sei treni, nell’ambito di un contratto già sottoscritto per 14 convogli, 12 per la Metro B e due per la Metro A, si aggiungono ai 30 già contrattualizzati”.

“Atac ha presentato 12 progetti tra infrastrutture e veicoli della rete del trasporto pubblico – ha proseguito Zorzan – la metà è stata inserita nel primo Dpcm ed è in corso l’attività di affidamento dei lavori e stipula delle convenzioni tra Atac e la società Giubileo 2025. In questo momento riferendoci soprattutto agli investimenti del Giubileo, Atac è coinvolta come soggetto attuatore. A livello di ministero dell’Economia e delle finanze è stata costituita la società ‘Giubileo 2025‘ che svolge il ruolo di centro di monitoraggio e ha ruolo anche di stazione appaltante in una pluralità di casi. Il decreto del 15 dicembre del 2022 affida ai soggetti attuatori la parte esecutiva”.

La conclusione degli interventi sulla Metro A è prevista entro la fine del 2023, dopodiché partirà l’altra tratta, “per i tempi dipenderà da quando riusciremo ad affidare i lavori”. Nel primo Decreto della presidenza del consiglio sul Giubileo “c’e’ il completamento dell’armamento sulla linea A, l’intervento che stiamo facendo si ferma a Ottaviano, mancava l’ultima tratta”, ha concluso.

E’ stato annunciato che potrebbero essere necessarie chiusure diurne della Metro A per agevolare gli interventi nei momenti di scarsa affluenza. “Sulla linea A della metropolitana sono previste delle possibilità che dobbiamo chiarire in quali termini realizzare, di interruzioni più lunghe – ha spiegato Zorzan – in alcuni momenti di scarsità di clientela, perché questo tipo di attività è veramente impattante”.

Interventi urgenti e necessari per i cittadini, dato che i “binari non sono stati cambiati per 35 anni, è inconcepibile dal punto di vista della sicurezza ma lo è anche perché parliamo di sistemi su cui vengono meno tutta una serie di caratteristiche che poi vanno a influire sulla disponibilità del servizio della linea stessa”.