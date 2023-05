Metromare, pendolari della ex Roma-Lido furiosi: ’23 impianti bloccati tra Colombo e Vitinia’

Animi esasperati e tanta sfiducia oltre che stanchezza per un servizio, quello della Metromare che continua a fare acqua da tutte le parti. A fronte di continue lamentale per ritardi e guasti il Comitato pendolari Roma Lido ha deciso di tracciare un bilancio soffermandosi in particolare sulla situazione di scale mobili e ascensori presenti sulla linea: su 30 tra Colombo e Vitinia, 23 sono fuori uso.

Il Comitato pendolari della Roma Lido traccia un bilancio della situazione

Un bilancio che fotografa la situazione esistente a oggi, giovedì 11 maggio, nella quale l’organismo portavoce delle doglianze dei pendolari sottolinea: “23 impianti bloccati sui 30 esistenti tra C. Colombo e Vitinia. Non accessibili, per blocco ascensori (in media da 2 anni e 7 mesi), le prime Cinque stazioni di Ostia fino a Lido Nord; oggi anche Acilia e pure Bernocchi, Vitinia e Beirut-TdV.. Scale mobili guaste a Ostia Antica e Bernocchi (dir. Roma) ed entrambe a Acilia e Vitinia. Nonostante la passeggiata dell’Assessore capitolino Patanè e della dirigenza ATAC, del 7 ottobre 2022 a favore di fotocamera, da 4 anni due scale mobili in salita sono ferme anche a Piramide (lato tunnel per Ostiense RFI) ed una tra Roma Lido e Metro B direzione Termini ed anche a Basilica S.P.. e pure un’altra a Magliana (per i bin.2/3 da ponte sud)”.

E la Metro B?

Si sofferma poi sulle condizioni della Metro B il comitato pendolari ed evidenzia: “Da trentotto mesi è chiuso (con la scusa di lavori a passo di lumaca-stanca) il tunnel pedonale tra Metro B Piramide/Roma Lido PSP e Ostiense RFI- tutto non segnalato sul sito web di Atac. Sconsolante la Metro B: inaccessibile quasi tutta la B1 e sulla B, Bologna, Quintiliani e P. Mammolo per molteplici blocchi ascensori. Anche il primo nodo metro-ferro di Roma Termini non è accessibile per blocchi ad ascensori e anche a molte scale mobili (volutamente omesse sul sito di Atac) per guasti o cantierizzate inopportunamente; problemi frequenti anche a Circo Massimo, Colosseo e Cavour per guasti ai montascale e/o scopertura turni personale Atac. Sempre una pena la Metro A, con 18+2 fermate non accessibili”.