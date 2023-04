Ennesimo guasto sulla Metromare, putiferio tra i pendolari: sassate contro i pullman

Sono sempre più esasperati i pendolari della Roma Lido che stamattina hanno dovuto fare fronte ai notevoli disagi provocati da un guasto sulla linea elettrica. Un disguido, l’ennesimo per i passeggeri della Metromare, che stavolta ha fatto mondare la rabbia dei pendolari che non sono riusciti a trattenere le manifestazioni di dissenso che si sono concretizzate anche in atti vandalici ai danni dei pullman intervenuti per portare i passeggeri a Roma.

La rabbia dei pendolari che hanno atteso per ore l’arrivo dei mezzi sostitutivi

Hanno scaricato la rabbia contro i mezzi alcuni pendolari. Uno ha danneggiato la ruota di un pullman altri hanno preso a sassate il parabrezza posteriore di un altro autobus. E la rabbia dei passeggeri è palpabile anche dal post pubblicato sui social: ‘Benvenuti all’inferno! Ancora una giornata difficile per gli utenti della #RomaLido, a causa di un guasto alla rete di alimentazione elettrica della ferrovia il servizio è sospeso tra Acilia e Porta San Paolo’.

Sono dovuti intervenire Carabinieri e Polizia per sedare gli animi

Il guasto, infatti, permetteva di raggiungere Acilia da Ostia, ma non di andare a Roma. È stato il caos. Tanto che, per calmare gli animi dei viaggiatori, sono dovuti intervenire carabinieri e polizia in forze. Anche perché da Ostia, per l’intera mattinata, sono continuati ad arrivare passeggeri che, avendo potuto prendere il treno, non credevano ci fossero problemi. E per i centinaia di viaggiatori arrivati, sono stati messi a disposizione solo 12 pullman del tutto insufficienti a rispondere al fabbisogno.

Assurda la situazione che si è prospettata agli occhi dei pendolari che hanno aspettato diverse ore prima di poter salire su un convoglio (uno qualsiasi) prima di poter viaggiare in direzione Roma. Solo alle 12 e 30 dopo più di sei ore di stop, l’emergenza è terminata e i treni hanno ricominciato a viaggiare regolarmente.