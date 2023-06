Ostia, la “killer dei gatti” in ‘trasferta’ sul litorale: è psicosi tra i residenti

Cambiano le zone di Roma, dall’Appio al litorale, ma c’è chi continua ancora, a distanza di tempo, a parlare della ‘serial killer’ dei gatti di via Lavinio, di quella donna di 66 anni, psicologa radiata dall’ordine, che prenderebbe di mira i mici, li catturerebbe e li rinchiuderebbe nella sua abitazione. La donna non è certo sconosciuta agli animalisti: lei ha alle spalle un’ordinanza firmata dall’ex Sindaca Raggi, non può detenere animali di qualsiasi natura e specie.

Questo, almeno, è quello che è stato messo nero su bianco, ma la realtà sembrerebbe essere diversa e già pochi mesi fa della ‘killer’ dei gatti si era tornato a parlare, anche in televisione. Tante, infatti, erano state le segnalazioni ad aprile: c’è chi avrebbe avvistato la donna a Genazzano, Palestrina, Mentana. E ora la serial killer dei gatti sembrerebbe essere in trasferta a Ostia, lì dove alcuni giorni fa è stata notata dai residenti ed è subito scattato l’allarme.

Torna l’incubo della killer dei gatti: micia trovata scarnificata

La serial killer dei gatti di via Lavinio è a Ostia?

“La killer dei gatti è a Ostia, è stata vista al bar, è stata seguita da un gruppo di ragazzi per vedere dove era diretta. Lei è stata riconosciuta da diverse persone, attenzione se avete animali in giro”. È questo il grido di allarme lanciato da una residente, un post che ha scatenato decine e decine di commenti. Tra rabbia, paura e indignazione di chi conosce la storia della donna e di chi non riesce a capacitarsi di come tutto continui. A distanza di tempo.

Era il 2021, infatti, quando la casa degli orrori della donna, che viveva tra immondizia e blatte, era stata liberata. Lei viveva in un grande appartamento di via Lavinio, in quella casa dove la signora era solita maltrattare e uccidere dei gattini innocenti. Come fare a dimenticare le immagini di quei micetti affacciati alle finestre, sul punto di lanciarsi di sotto per sfuggire alle torture della signora?

Roma, la killer dei gatti di via Lavinio di nuovo in azione: organizzato un flash mob per fermarla

E ora, nonostante siano passati anni, si torna a parlare di lei, di quella donna che sui social ha diversi profili e che sembrerebbe essere ancora a caccia di gattini da portare a casa. “L’ho vista vicino Effepiù” – commenta un’altra cittadina di Ostia, seguita da chi, invece, l’avrebbe avvistata all’Axa. Quartieri diversi, forse stesso obiettivo: ‘puntare’ i gattini e portarli a casa per torturarli.

È allarme sul litorale romano

Le segnalazioni social di possibili avvistamenti ci sono e a Ostia è scattato l’allarme per proteggere le colonie di gatti. C’è chi, inoltre, invita i cittadini a tenere gli occhi aperti perché proprio in rete potrebbero essere messe risposte ‘trappola’ ad annunci per regalare dei mici: “Qualcuno potrebbe prenderli al suo posto, fatevi lasciare dei documenti, meglio affidare i gatti ai volontari così che si occupino loro delle adozioni”.

Finirà, prima o poi, la ricerca spasmodica di animali da portare a casa? L’unica cosa che resta da fare ai cittadini è quella di segnalare e stare bene attenti: per aiutare tutti, tra l’altro, è stata creata una pagina social ‘Coordinamento Gatti Via Lavinio’, lì dove vengono prese in considerazione tutte le segnalazioni. Che non smettono, purtroppo, di esistere. Nonostante le ordinanze e le carte, quella donna, nota a tutti come la ‘serial killer dei gatti’ sembrerebbe continuare ad agire, quasi indisturbata. Dai Castelli Romani a Ostia. E non solo.