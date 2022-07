Ostia, terribile incidente: falciato da un’auto, è gravissimo un uomo

Ostia. Le strade rimangono pericolose in Italia: l’ultimo episodio lo dimostra chiaramente, ancora una volta. Un’auto ha investito in pieno un uomo mentre si trovava a piedi, sulla strada.

Una dinamica rapida, che non ha lasciato neppure il tempo di capire cosa stesse accadendo: l’uomo si è ritrovato a terra, sull’orlo di uno svenimento, in gravissime condizioni dopo l’impatto.

Grave incidente a Ostia in mattinata

Il grave evento si è verificato questa mattina, lunedì 18 luglio, sul presto, erano all’incirca le 7:30. Una Toyota Yaris, condotta da una donna, classe ’70, stava transitando su via delle Isole del Capoverde, quando all’improvviso si è ritrovata dinanzi un uomo a bordo strada. Non si conoscono ancora bene le dinamiche, ma a quanto pare non è riuscita ad arrestare la corsa del suo veicolo e l’ha letteralmente falciato sul posto.

Le condizioni della vittima

La vittima è un uomo anziano, di 75 anni. Immediato è stato l’intervento degli operatori sanitari del 118, che l’hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’Ospedale Grassi di Ostia. La prognosi è riservata, e le sue condizioni erano gravissime quando l’hanno ritrovato disteso al suolo. Ora è nelle mani dei medici. Sul posto anche la Polizia Locale del Gruppo X MARE per gli opportuni rilievi sul posto.