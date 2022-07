Ostia, tremendo incidente alle prime luci: auto si schianta contro il guard-rail. Strada chiusa

Ostia. Un incidente devastante, a giudicare dalle condizioni in cui è ridotta la carcassa dell’auto. Il conducente sembrerebbe aver perso completamente il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il guard-rail, per poi infine rientrare al centro della carreggiata.

Impatto disastroso sulla Via del Mare ad Ostia

Questo è quanto successo nelle prime ore questa mattina, domenica 3 luglio, intorno alle 6:30. L’incidente è avvenuto lungo la Via del Mare, nel tratto tra Acilia e Ostia Antica. Una perdita di controllo improvvisa, che le indagini e le perizie dovranno necessariamente approfondire: per il momento è chiaro che il conducente procedeva in direzione della costa ed è andato a sbattere rovinosamente contro le barriere in lamiera ai bordi della carreggiata.

Leggi anche: Incidente a Ostia: sbalzata da un’auto mentre attraversava la strada, grave una donna

Auto distrutta contro il guard-rail

Poi, la potenza dell’impatto ha fatto in modo che il veicolo rimbalzasse nuovamente verso il centro della strada. Per fortuna, però, stando alle prime informazioni trapelate, il conducente non avrebbe riportato lesioni e quindi senza pericolo per la sua incolumità. L’ambulanza è giunta rapidamente sul posto per verificarne le condizioni.

Traffico e viabilità

Alle ore 08.00 la Via del Mare è stata momentaneamente chiusa per liberare la strada e per effettuare i rilievi. Per il momento, i portali dedicati al traffico cittadino registrano rallentamenti e accodamenti.