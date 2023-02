Paura a Roma, 77enne con problemi di memoria sparisce nel quartiere Parioli

Roma. Momenti concitati, di grande apprensione e paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023: aveva perso la madre, un soggetto fragile, con gravi problemi di memoria, e ha temuto il peggio per tutto il tempo della sua sparizione. Per fortuna, la pronta azione della Polizia Locale è riuscita a risolvere il problema nell’arco di soli 20 minuti. Minuti, ad ogni modo, eterni, che non passavano mai.

Perde la madre con problemi di memoria nel quartiere Parioli

Quando una persona cara in quelle condizioni scompare, ogni istante diventa una tortura, perché più passa il tempo e più ci sono possibilità che il soggetto possa allontanarsi, in maniera del tutto casuale, seguendo tragitti spesso difficili da ricostruire. Per questo è necessario agire prontamente, i primi minuti sono fondamentali. Grazie alla prontezza delle operazioni, questa volta la sparizione si è risolta subito. Solamente una grande paura che ha lasciato prontamente spazio al sollievo, quando la madre è stata finalmente ritrovata. Ecco come è andata.

La dinamica della sparizione

Era ospite dal figlio, la signora con problemi di memoria, che nel primissimo pomeriggio di oggi si è persa nel quartiere Parioli, allontanandosi all’improvviso dalla vista del familiare e facendo temere il peggio. Subito dopo, la segnalazione alle autorità. Una volta diramata la nota di ricerca da parte della centrale operativa Lupa, gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale si sono messi immediatamente sulle tracce della donna di 77 anni di età, battendo a tappeto il territorio.

Ritrovata dalla Polizia Locale in soli 20 minuti

Dopo aver messo in atto le ricerche, in modo coordinato, gli agenti sono stati ripagati della loro prontezza: hanno ritrovato la 77enne in soli 20 minuti di tempo, riportandola al sicuro. Una volta tranquillizzata, la signora è stata condotta dagli operanti presso la sede del gruppo territoriale, in attesa dell’arrivo del figlio, che ne aveva denunciato la scomparsa, il quale ha espresso gratitudine alla Polizia Locale per aver trovato sua madre, averla messa in sicurezza e averle consentito di riabbracciare i suoi affetti più cari.