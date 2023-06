Paura sulla Salaria, auto prende fuoco all’improvviso: “Avevamo paura esplodesse da un momento all’altro”

Hanno iniziato a tempestare di chiamare il 112 per la scena che, improvvisamente, si sono ritrovati davanti mentre percorrevano la Via Salaria, una delle maggiori arterie viarie del Lazio. Una macchina è stata infatti avvolta dalle fiamme gettando nel panico gli automobilisti che si trovavano a percorrere il tratto in quel momento; in pochi istanti si sono create due colonne di veicoli bloccando la circolazione in entrambe le direzioni. Il tutto con la paura che la situazione potesse precipitare da un momento all’altro.

Auto in fiamme sulla Salaria in Provincia di Rieti

E’ questa la cronaca di quanto avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 16 giugno 2023, al chilometro +125,00 della Salaria per Ascoli, nel territorio del Comune di Cittareale, in Provincia di Rieti. Numerose sono state le segnalazioni pervenute al numero unico di emergenza 112 da parte dei cittadini in transito cui è seguito poi a stretto giro l’intervento dei Vigili del Fuoco (arrivati dal distaccamento di Posta, ndr). La presenza di fiamme vive – che avevano avvolto il mezzo fermo a bordo strada – hanno creato il blocco del traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia per l’apprensione venutasi a creare tra gli automobilisti in transito in quel momento nonché per via del potenziale pericolo dovuto alla presenza del carburante. I vigili del fuoco hanno da subito operato per il contenimento dell’incendio e il successivo abbattimento delle fiamme riportando lo scenario incidentale in condizioni di normalità e sicurezza per poi poter procedere alla riattivazione del traffico veicolare. Sul posto anche personale della polizia stradale e personale Anas. Fortunatamente nella circostanza non si sono registrati feriti.

