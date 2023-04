Perde l’orientamento sulla via Francigena: 60enne soccorso dai vigili del fuoco

Attimi di paura sulla via Francigena tra Sezze e Sermoneta nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2023. Doveva essere una domenica di relax e tranquillità per un 60enne di Napoli, ma si è trasformata in un incubo.

Si perde sulla via Francigena tra Sezze e Sermoneta: 60enne soccorso

L’uomo, un 60enne di Napoli, stava passeggiando sulla via Francigena quando ha sbagliato sentiero e di colpo ha perso l’orientamento. Nonostante la paura è riuscito a lanciare l’allarme appena si è reso conto di non riuscire a ritrovare la strada per tornare indietro. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, tra i comuni di Sezze e Sermoneta.

I vigli del fuoco stanno intervenendo con una squadra a terra e il drago Vf 141 del reparto volo VVF di Ciampino. In supporto al personale anche gli operatori del 118 e i Carabinieri Forestali.

Aggiornamento

Il 60enne, durante le ricerche, è riuscito autonomamente a raggiungere una abitazione dove da lì è stato accompagnato presso la caserma dei Carabinieri di Sezze e successivamente visitato dal 118.