Pomezia, rapine e spaccio: 3 arresti in poche ore

3 arresti in poche ore per i carabinieri della Compagnia di Pomezia, che ieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del Comune di Pomezia e di alcune zone del IX Municipio di Roma, finalizzato, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Gli arresti a Pomezia

Il primo arresto è avvenuto in strada a Pomezia. I militari, impegnati in un’attività di controllo su strada, hanno fermato e arrestato un 26enne albanese, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno effettuato la perquisizione sia del veicolo che del ragazzo, già conosciuto ai militari. Hanno così trovato 6 dosi di cocaina e quasi 700 € in contanti.

Il secondo arresto è avvenuto sempre a Pomezia ed è stato eseguito dai Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. I militari hanno arrestato infatti un ragazzo di 23 anni in quanto responsabile, quando ancora era minorenne, dei reati di rapina, lesioni personali e furto.

Doppia rapina

Il terzo arresto riguarda invece un 55enne di origini iraniane, gravemente indiziato del reato di rapina in due diverse occasioni. I carabinieri della Compagnia di Pomezia lo hanno arrestato in esecuzione di un ulteriore ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Durante il servizio di controllo, i militari hanno controllato, complessivamente, 71 persone e 54 veicoli in transito sul territorio di competenza.