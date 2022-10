Pontina, incidente in direzione Roma: chiuso un tratto di strada, è lo stesso di ieri

Incidente sulla Pontina, ci risiamo. Ancora un incidente nello stesso punto in cui ieri si sono scontrati due mezzi pesanti e due auto. Al momento, sulla strada statale 148 è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della carreggiata in direzione Roma, al km 18,300, in località Castel di Decima. Il sinistro è avvenuto oggi intorno alle ore 13:00.

Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto. L’uscita obbligatoria è a Castel di Decima, si rientra sulla Pontina all’altezza di Tor De’ Cenci. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118.

Incidente sulla Pontina: coinvolti un camion e due auto

Nell’incidente di oggi sono rimasti coinvolti due auto e un camion. Al momento non si hanno notizie riguardo a eventuali feriti. Il personale dell’Anas è presente sul posto per la rimozione dei mezzi incidentati, al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile. L’incidente è avvenuto nello stesso punto in cui ieri si sono scontrati 4 veicoli, due mezzi pesanti e due auto. Il bilancio è stato di due feriti in codice rosso e il traffico in tilt per diverse ore. La strada, infatti, anche in questo caso è stata chiusa, con deviazioni verso Castel di Decima.

I lavori di rifacimento del guard rail stanno creando non pochi problemi agli automobilisti. In quel tratto la curva impedisce la visibilità e le code che si creano immediatamente dopo spesso non danno il tempo di frenata sufficiente. Numerosi gli incidenti proprio in quel punto, alcuni – come quelli di questi giorni – abbastanza gravi e con pesanti ripercussioni sul traffico.

Aggiornamento

Riaperto al traffico il tratto della Pontina a Castel di Decima, in direzione Roma.

