Pratica di Mare, manifestazione per il centenario dell’Aeronautica Militare: come arrivare e dove parcheggiare

Tutto pronto a Pratica di Mare per la manifestazione per il centenario dell’aeronautica militare. L’evento, che si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno, sarà ricco di iniziative, dai voli acrobatici al cibo, dalla musica alle mostre. Prevista anche un’esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Ma oltre al programma, andiamo a vedere come partecipare alla manifestazione, come arrivare e dove parcheggiare.

Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare

La Manifestazione Aerea si svolgerà sabato 17 e domenica 18 Giugno nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma, con lo scopo di celebrare i primi cento anni di storia dell’Aeronautica Militare e sarà aperta al pubblico con ingresso libero. Anche se l’accesso è libero a tutti, è necessaria la prenotazione.

Per prenotarsi bisogna compilare il form messo a disposizione sul sito ufficiale dell’aeronautica militare. Per la compilazione verranno richiesti i dati personali, un documento d’identità e sarà possibile prenotare un parcheggio disabili per chi ne avesse bisogno.

Prenotazione e parcheggio: ecco dove andare

Per parcheggiare bisognerà recarsi con l’auto fino a Via del Mare/Viale Colli di Enea incrocio con Viale Anchise. Lì ci sarà l’ccoglienza con gazebo informativo dell’A.M. E’ anche previsto il trasporto con servizio bus navetta per l’area della Manifestazione. Un altro parcheggio disponibile è quello di Castel Romano. Ci sono 2 aree di parcheggio riservate, ovvero, quella di Cinecittà World e quella dell’Outlet all’uscita Pontina Castel-Romano (parking CW).

In alternativa c’è anche il Parking dell’Aeroporto al Cancello n.4, con accesso in via Monte d’Oro oppure con ingresso pedonale. Al cancello n.5 invece l’accesso è in via Campo Verde – Incrocio Via del Mare tra Pomezia e Torvaianica. Qualunque sia il punto di approdo scelto, ci sarà un parcheggiatore che fornirà indicazioni e sarà l’unica presenza nel parcheggio. Infatti, non è previsto un servizio di vigilanza. Inoltre, non si può accedere con i camper e non è garantita la ricarica elettrica.