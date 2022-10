Roma, 24enne con problemi di salute scappa di casa in piena notte

E’ scappato di casa di nascosto in piena notte facendo perdere le proprie tracce. Così un giovane ragazzo di 24 anni, affetto da alcuni problemi di salute, è fuggito in direzione di Spoleto utilizzando i mezzi pubblici. Immediatamente è scattato allora l’allarme per ritrovarlo con la Questura di Roma che ha avvisato i colleghi oltre Regione per far partire le ricerche in loco.

Leggi anche: Studente scomparso nell’anniversario della morte della mamma: trovato il corpo nel Tevere

Ragazzo romano in fuga ritrovato in Via dei Filosofi

Gli agenti del Commissariato di Spoleto allora, dopo aver acquisito tutti gli elementi descrittivi utili al rintraccio, hanno avviato una minuziosa attività di pattugliamento del centro cittadino, delle fermate degli autobus e della stazione. Giunti in prossimità della fermata dei bus (in via dei Filosofi, ndr), i poliziotti hanno individuato il giovane che è stato subito avvicinato. Alla richiesta su come mai si trovasse a Spoleto, il 24enne ha dato delle risposte poco convincenti.

Leggi anche: 15enne scomparso, ritrovato nella notte Matteo. Il papà: ‘Grazie a tutti’

L’arrivo dei genitori

Dopo averlo rassicurato, hanno notato che appariva infreddolito e per questo motivo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato, per attendere l’arrivo dei genitori e farlo rifocillare. I poliziotti hanno così avviato un dialogo con il giovane che, confortato dalla presenza degli operatori, ha fornito loro le generalità spiegando di aver dimenticato i documenti a casa. Avvisati del ritrovamento i colleghi della Questura di Roma, hanno informato i genitori del ragazzo che hanno raccontato agli agenti che nell’ultimo periodo il figlio stava attraversando un periodo difficile. Dopo averli rasserenati sulle condizioni di salute del 24enne, i poliziotti hanno atteso il loro arrivo in Commissariato dove hanno potuto riabbracciare il figlio. “Un momento di grande commozione che ha coinvolto anche gli agenti del Commissariato di Spoleto”, ha commentato in una nota la Questura di Perugia.