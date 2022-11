Roma, aumentano gli stipendi dei dipendenti del Comune: fino a 100 euro in più

Non solo consiglieri comunali che vedranno presto il loro stipendio raddoppiare. Ora anche ai dipendenti del Comune di Roma arriverà un regalo, proprio nel periodo di Natale: sì perché per 23 mila di loro, come spiega il quotidiano La Repubblica, ci sarà un aumento di stipendio, che varierà in base all’inquadramento economico. E che andrà dai 70 ai 100 euro.

Quando aumenterà lo stipendio dei dipendenti del Comune di Roma

Il Sindaco Gualtieri avrebbe già inviato una mail e avrebbe già avvisato i dipendenti: presto, a partire da dicembre, lo stipendio sarà maggiorato. Ma non è certo l’unica novità. In primavera oltre 12 mila funzionari, tra tecnici e amministrativi, percepiranno gli arretrati, quelli che verranno inclusi nella busta paga di marzo. Si tratta di un assegno unico, che andrà dai 1500 ai 2600 euro lordi.

Cambia il modello lavorativo

Da una parte, quindi, l’aumento di stipendio. Dall’altra la fine di un’era: niente più smart working, di cui tanto si è parlato nel pieno della pandemia. Il Comune di Roma starebbe pensando al lavoro agile, che è già molto attivo nei comuni del Nord Europa e che è basato sul raggiungimento degli obiettivi, a prescindere da turni e orari di ufficio. Bisognerà, quindi, fare un corso e capire se Roma capitale abbia tutte le carte in regola per stare al passo con le altre realtà: serviranno i sistemi per consentire di lavorare in rete con smartphone, tablet, computer. E serviranno, come ha detto il Sindaco, più persone: bisognerà aumentare il personale. Ma servirà anche mettere a punti le garanzie e le tutele contrattuali.

Non tutti sono d’accordo

Come spiega il quotidiano La Repubblica, l’iniziativa di Gualtieri è stata criticata dal capogruppo della lista civica Raggi: ‘Il sindaco trova il modo di speculare scrivendo una letterina in cui si promette a ventitremila persone il pagamento dello stipendio, peraltro in ritardo” – tuona Antonio De Santis.