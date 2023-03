Roma, ‘banda del tombino’ di nuovo in azione: sfondano una vetrina e rubano profumi (FOTO)

Da qualche tempo, ormai, non si registravano furti messi a segno dalla ‘banda del tombino’. Nelle prime ore di stamattina, 1 marzo, precisamente alle 4, i residenti di viale Marconi sono stati svegliati da un rumore di vetri in frantumi. Una banda di ladri ‘armata’ del coperchio di un tombino ha infranto la vetrina di una profumeria e ha fatto man bassa.

I Carabinieri stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza

I carabinieri sono accorsi sul posto, probabilmente, richiamati dall’allarme scattato all’interno del negozio. Quando sono arrivati, però, oltre ai vetri in frantumi e alla profumeria a soqquadro, non hanno più trovato traccia dei malviventi. Le indagini sono state avviate all’istante e in queste ore gli inquirenti stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza dell’esercizio per cercare di identificare i ladri che, da un primo sopralluogo, pare abbiano portato via solo ed esclusivamente profumi, probabilmente molto costosi.

Il ritorno nella ‘banda del tombino’

La stima dei danni ancora non è stata fatta dal titolare dell’attività, per quanto si presume siano ingenti. Non è escluso che, seppure sia successo nelle prime ore della mattina, qualcuno in zona abbia visto qualcosa e possa dare una mano alle indagini. Gli investigatori stanno seguendo tutte le piste possibili per rintracciare i malviventi che sono tornati a utilizzare un metodo ritenuto dagli inquirenti ormai desueto. Solo poco tempo fa, infatti, la ‘banda del tombino’ era solita mettere a segno furti soprattutto ai danni di esercizi commerciali situati nel centro di Roma. Purtroppo, sembra proprio che il gruppo di ladri sia tornato in azione o, forse, si tratta solo di un’altra gang di delinquenti che emulano le ‘gesta’ della più nota banda del tombino che, per lungo tempo, è stata il terrore dei commercianti. Sono proprio questi ultimi a manifestare preoccupazione per quanto successo stamattina.