Roma, cade sui binari della metro mentre arriva il treno: ragazza salvata in extremis

Una tragedia sfiorata grazie alla prontezza di riflessi del conducente della metro. Ieri la vita di una giovane donna è stata salvata dal macchinista che è riuscito, con sangue freddo e anche una buona dose di fortuna, a fermare il convoglio a pochi centimetri dalla ragazza, che era scivolata sui binari.

È successo ieri pomeriggio a Roma , intorno alle ore 18:00 alla fermata delle metro A della, direzione. Una ragazza, nella confusione dell’ora di punta, è caduta sui binari proprio mentre arrivava il treno. Non si sa se la giovane sia scivolata, se sia stato un incidente o se si sia trattato di un gesto volontario. Vedendola cadere le persone presenti hanno iniziato a gridare e a fare gesti verso il conducente della metro che, capito che era accaduto qualcosa di grave, ha cercato disperatamente di far inchiodare il convoglio. Fortunatamente l’autista è riuscito nel suo intento, fermando il mezzo appena in tempo per non schiacciare la ragazza. La giovane è poi stata soccorsa e aiutata a risalire. Il servizio è stato interrotto per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.