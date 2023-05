Roma, cade un grosso platano sulla Nomentana: diverse auto distrutte

Roma. Nella giornata di oggi, giovedì 25 maggio 2023, durante l’ultima ora, un grande spavento per i residenti di via Nomentana, ma anche per coloro che ogni giorno transitano su quelle strade: un enorme platano è caduto all’improvviso, schiacciando sotto il suo grande peso diverse auto e vetture in sosta, così come gli altri alberi adiacenti che sono stati coinvolti nella caduta. Per fortuna, nonostante la grande pericolosità dell’accaduto, non ci sono stati feriti, ma solamente un grandissimo spavento da parte di coloro che hanno assistito in diretta all’evento.

Platano cade sulla Nomentana: distrutte diverse auto

Una caduta improvvisa, certamente innescata anche dal continuo maltempo che continua ad imperversare sulla Capitale in questi giorni non proprio lineare dal punto di vista del meteo. La sala operativa ha inviato in via cheren, traversa di via Nomentana, la squadra 6/A per la caduta di un grande platano che ha coinvolto diverse autovetture in sosta ed altri alberi adiacenti, ostruendo completamente la via. Il personale dei Vigili del Fuoco, in questi momenti, sta ancora operando con diverse motoseghe per cercare di liberare il passaggio e le autovetture coinvolte. Come anticipato, per fortuna, non ci sono stati feriti. Sul posto è presente anche la polizia urbana per il supporto alle operazioni e il monitoraggio del transito veicolare.