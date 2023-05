Roma, corse folli a Centocelle: arriva la polizia e scatta l’inseguimento, poi la fuga a piedi (FOTO)

Verso la mezzanotte si sono ritrovati in decine, per le prime sfide tra scooter e moto. Lo raccontano i residenti, stanchi di non riuscire a dormine per gli schiamazzi e i rumori dei motori portati all’estremo. “La mala movida ormai è vera malavita”, riferisce amareggiato Walter. “Questa notte a Largo della Primavera, intorno alle 24:00, sono iniziate le sfide su scooter e moto, in velocità, contromano e addirittura anche in 4 sopra uno scooterone , chiaramente tutti senza casco. Hanno fatto tutte le infrazioni possibili”.

L’uomo racconta attraverso un post pubblicato su Facebook cosa ha visto questa notte. “Le corse come pazzi durano 10/15 minuti. Vanno avanti e dietro tra piazza delle Gardenie e Largo della Primavera. Questa notte, però, da via dei Gelsi all’improvviso è sbucata una volante della Polizia. La volante rallenta e su via della Primavera arriva a zig zag uno scooter con sopra tre ragazzi. Il conducente dello scooter vede la volante, frena per non incrociare la polizia, ma lo scooter si ribalta e i tre ragazzi finiscono tutti per terra in mezzo alla strada”.

Il racconto di Walter prosegue. “La volante, sentito il trambusto, torna indietro in retromarcia da via Tor de Schiavi. Parte l’inseguimento ai tre giovani che, come gazzelle, scappano via in tre direzioni diverse! In pochi minuti ci sono tre volanti a dare la caccia ai teppisti, ma – purtroppo – i tre si dileguano, anche grazie alla protezione dei loro sodali”.

Lo scooter in mezzo alla strada

I tre, fuggiti a piedi, hanno però lasciato lo scooter in mezzo alla strada. Serve recuperarlo. Ecco come la “rete” tenta di farlo. “Mentre le volanti sono a Piazza delle Gardenie”, spiega Walter, “due della banda tornano su via della Primavera per cercare di recuperare lo scooter abbandonato in mezzo alla strada. Fortunatamente non riescono a farlo ripartire e scompaiono nel buio della notte”.

Probabilmente lo scooter era di provenienza rubata, sono in corso gli accertamenti. “In altre zone della movida frequentate dai giovani ci sono pattuglie delle forze dell’ordine fisse. A piazza delle Gardenie invece nulla, questo è territorio franco”, lamenta Walter.

La percezione di mancanza di sicurezza del quartiere è generalizzata tra i residenti, che rimpiangono il decoro dei tempi andati. “Ormai non si riesce più a stare tranquilli, fino al 2008 c’era il posto di polizia in via dei Gelsi e tutto era sotto controllo. Qui una volta era pieno di comitive allegre di ragazzi, adesso c’è da avere paura”.

