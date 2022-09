Roma, deruba le donne, poi fugge contromano: tre scippi in poche ore

Stava camminando sul marciapiede quando, improvvisamente, un uomo a bordo dello scooter le ha strappato dalle mani la borsa. Ed è fuggito contromano lungo viale Marconi, dove poco dopo però è stato bloccato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese. Pensava di farla franca, ma si sbagliava: non aveva messo in conto la presenza dei militari, che sono riusciti a identificarlo. E ad arrestarlo.

Tre scippi con ‘strappo’ a distanza di poche ore

Il ladro non ha solo derubato la donna, di 57 anni, che stava passeggiando in viale Marconi. Sempre lui e sempre con lo stesso modus operandi poco prima, nei pressi della fermata metro San Paolo, aveva avvicinato un’altra donna, di 49 anni, e le aveva portato via la borsa, con le carte e i due telefoni cellulari. Nella serata del giorno prima, invece, in zona San Giovanni, aveva preso di mira un’altra vittima. E aveva accumulato, così, un bel ‘bottino’. Ma il piano è stato smantellato dai Carabinieri, che lo hanno identificato e arrestato, mentre lui invano tentava la fuga in via Enrico Fermi, all’altezza altezza di via Roberto Marcolongo.

L’arresto

L’uomo, un 38enne romano, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese ancora a bordo dello scooter che è risultato rubato, senza patente e trovato in possesso di strumenti da effrazione. Con sé aveva anche la borsa appena rubata, i due telefoni cellulari, le carte di pagamento, le tessere sanitarie delle altre ‘vittime’.

Ai domiciliari

Il ladro, che aveva anche precedenti penali aperti a suo carico per reati analoghi, è stato arrestato perché accusato dei due scippi, ma è anche stato indagato a piede libero per la ricettazione dello scooter, il possesso dei grimaldelli e gli oggetti atti allo scasso. Lui che era alla guida con la patente revocata e che ha ‘scippato‘ in poco tempo tre donne.

L’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in attesa del processo.