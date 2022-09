Roma, «Dammi il rolex o ti sparo»: bandito terrorizza una donna

Attimi di paura ieri pomeriggio nella Capitale a seguito di una rapina. È sceso dalla sua motocicletta con il volto completamente travisato e con tanto di pistola ha minacciato una donna affinché gli consegnasse il rolex che aveva indosso. Una volta messo a segno il colpo il malvivente è scappato, sono attualmente in corso le indagini per risalire alla sua identità.

Leggi anche: Roma, «Dammi i soldi o ti sparo»: terrorizza il tassista e lo deruba di 50€

Scende dalla moto e minaccia una donna con la pistola

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 16.20. Siamo nel quartiere Eur e precisamente in Viale Città D’Europa quando una 40enne è stata minacciata da un uomo che con il volto travisato e armato di pistola le ha intimato di consegnargli il rolex. La donna aveva appena parcheggiato l’auto ed è stata avvicinata dal malvivente che poco prima era sceso dalla motocicletta sulla quale viaggiava.

Le indagini

Comprensibilmente spaventata, la vittima, ha ubbidito alle richieste dell’uomo che poi si è dileguato. Sono in corso le indagini per risalire al malvivente che, come riferito dalla donna, aveva il volto travisato ma lasciava tradire l’accento italiano. La vittima fortunatamente non ha riportato lesioni. Sul posto sono poi giunti gli uomini della Volante, tratta Esposizione.