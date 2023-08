Roma, esce dall’Ospedale e svanisce nel nulla: “Deve assumere dei farmaci aiutateci a ritrovarlo”

Scomparso non una ma per ben due volte a distanza di pochi giorni, tra Sciacca e Roma. Non c’è pace per i familiari di Fabio La Cognata, 42enne siciliano, con problemi di salute psichici, che ha fatto perdere più volte le sue tracce in poco tempo: prima il 5 luglio nei pressi di Roccamena, capoluogo siculo; poi, dopo giorni di ricerche e l’appello accorato del fratello, Gianfranco La Cognata, l’uomo è stato rintracciato a Roma e condotto dai Carabinieri in Ospedale. Ma non appena uscito dal nosocomio romano, però, è di nuovo svanito nel nulla (ormai 8 giorni fa, il 20 luglio, ndr). L’uomo è tuttora irraggiungibile e potrebbe trovarsi in difficoltà o in pericolo.

Doppia denuncia di scomparsa

L’ultimo contatto telefonico che i familiari hanno avuto con Fabio La Cognata, al momento della prima sparizione, risale al 5 luglio. Fabio li aveva assicurati di trovarsi a Palermo, per poi scoprire che era invece diretto a Roma, dov’è stato ritrovato il giorno dopo, 6 luglio, dalle Forze dell’Ordine. In quelle terribili 24h i familiari avevano lanciato un appello, specificando che da giorni il telefono di Fabio risultava spento e non raggiungibile, non era più attivo su Facebook o altri canali social di cui lui era giornalmente presente.

Uscito dall’ospedale romano il 20 luglio, poi, ecco ripresentarsi l’incubo per la famiglia. “Non ha né cellulare, né documenti”, spiegano ora i familiari, precisando che Fabio ha bisogno di assumere i suoi farmaci e potrebbe essere sentirsi male.

Fabio La Cognata: identikit

”Aiutatemi!” è l’appello che il fratello ha condiviso più volte su Facebook, condividendo anche una foto. Nato a Sciacca il 12/11/1981, Fabio La Cognata è alto 1,80, ha gli occhi chiari e i capelli color biondo-rosso, l’uomo è descritto dal fratello come una “persona emotivamente instabile con necessità di cure e terapie”.

Peraltro, come Fabio La Cognata stesso avrebbe detto alle Forze dell’Ordine, al momento si trova senza la copertura medica dei farmaci per la sua patologia. I parenti hanno denunciato nuovamente la sua scomparsa. In caso di avvistamento o informazioni, si invita a contattare immediatamente il 112 per facilitare le ricerche. Del caso si sta occupando anche il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che ha invitato tutti a condividere l’appello (lo potete trovare qui).