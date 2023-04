Roma, entra nei ristoranti e dà in escandescenze: ‘Non me ne vado’, e prende a sberle un Carabiniere

È entrato in un ristorante, poi in un altro. E non certo perché nel primo non c’era posto. Anzi, in entrambi in casi ha fatto irruzione nei locali e ha creato scompiglio, dando in escandescenze e spaventando i clienti. Protagonista un uomo di 51 anni che ieri sera intorno alle 22.30, a Roma, ha prima varcato la porta d’ingresso di un ristorante di via Innocenzo XI, poi quella di uno in via Gregorio VII. E sempre con lo stesso modus operandi.

Lo schiaffo a un Carabiniere che cercava di fermarlo

In entrambi i casi, per entrambe le segnalazioni, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno cercato di placare l’uomo, di farlo ragionare. Ma non voleva andare via, voleva restare lì. E lui di tutta risposta, nonostante gli ennesimi inviti ad allontanarsi, ha pensato bene di opporre resistenza e di dare uno schiaffo a un militare. Che era lì e che stava facendo il suo lavoro.

L’arrivo in ospedale

Con non poche difficoltà, l’uomo è stato fermato. Ma mentre i militari cercavano di portarlo via per arrestarlo e condurlo nelle camere di sicurezza della caserma del Nucleo Carabinieri Scalo Termini, lui ha continuato a dare in escandescenze. Così i militari hanno allertato il 118 e il personale sanitario lo ha trasportato al Policlinico Umberto I, dove è stato sedato e piantonato. Ora il 51enne, quello che ha creato scompiglio in due locali romani, è in attesa di essere processato per direttissima.