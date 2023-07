Roma, entrano in casa e le rubano il chihuahua: aumentano i furti i cani tra l’Eur e Ostia

Ancora un furto di cani. In casa, mentre i padroni sono all’interno e non si accorgono du quello che sta accadendo. L’ultimo episodio è avvenuto nelle scorse ore a Roma, in zona Torrino – Mezzocammino, e a raccontarlo è la protagonista attraverso un post pubblicato su Facebook, nel gruppo “Comitato di quartiere di Torrino Mezzocammino”.

Rubato chihuahua di nome Stella

Ilaria, la proprietaria del chihuahua, è disperata. «Buonasera, sono entrati nella mia proprietà, nel terrazzo, mentre ero in casa e mi hanno rubato questo chihuahua femmina di nome Stella. Vi prego, se qualcuno la vede, di contattarmi subito. Vi ringrazio». I ladri hanno approfittato del fatto che la ragazza fosse all’interno della casa e il cane all’aperto per prenderlo e sparire, tutto in pochissimo tempo.

Ma quello di Ilaria non è di certo un caso isolato. A poca distanza, meno di due mesi fa è sparito Bambi, un altro chihuahua. La padrona si trovava di fronte al “Gran bar” di via Caduti per la Resistenza, a Spinaceto, quando il cagnolino è scomparso, il 12 maggio. Da allora, nonostante le frenetiche ricerche, di lui, maschio di 5 anni, nessuna traccia. “Siete pregati di condividere, io non voglio credere che il mio piccolo non torni a casa”, scrive Giulia. “Ormai il 12 luglio saranno 2 mesi che un malvivente me lo ha rubato e non credo che possiamo fare qualcosa per farlo ritornare a casa. Bambi ha tutto in regola: microchip, passaporto. Non dà confidenza con facilità, per noi è uno di famiglia e ci manca ogni giorno di più. Bambi, oggi sono 51 giorni senza di te e siamo disperati: mi manchi nel mio letto, nella mia macchina e nella mia vita”.

La sequenza di cani spariti

Bambi e Stella non sono gli unici cani scomparsi nel nulla nell’ultimo periodo. Due mesi fa a Casal Palocco dei ladri sono entrati in un’abitazione per rapire Giada, una maltesina bianca, in un momento in cui padroni erano assenti. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza installate in casa. Le immagini riprendono un uomo con il volto travisato, cappuccio in testa, guanti e cappello per nascondersi ancora di più che, entrato in casa mentre la padrona era fuori per delle commissioni, si è guardato intorno, ha evitato l’altro cane – troppo grosso per i suoi gusti – ha preso in braccio Giada ed è fuggito.

Pochi giorni dopo, all’Infernetto, hanno tentato di rapire un altro cane, Bjorn. Stavolta in via Stradella, all’Infernetto. Solo la prontezza di riflessi del suo padroncino ha evitato il peggio. A Ostia è finita bene la storia di Thor, “sparito” per diversi giorni e riconsegnato ai proprietari grazie all’intervento di privati e carabinieri. E sempre a Ostia per un lungo tempo ha terrorizzato la banda del furgone bianco, che – girando per le strade dell’intero Municipio, quindi anche su Acilia, Infernetto e Dragona – avrebbe sottratto alcuni cani, tentando di rapirne numerosi altri. A Ladispoli, il 23 maggio, invece, il ladro di cani ha addirittura scardinato una piccola ringhiera in basso al muro di cinta di una villetta per rubare Ben, un cagnolino di piccola taglia, microchippato e rubato in via Torre Perla. Dopo numerose ricerche, il cane fortunatamente è stato ritrovato.