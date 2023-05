Sfondano la ringhiera e rubano il cane nel giardino: è allarme sul litorale romano

Sono entrati in casa e non per rubare oro e contanti, per portare via preziosi e sacrifici di una vita. Loro hanno forzato la porta d’ingresso, hanno scardinato la ringhiera e sono entrati nel giardino di una villetta di Ladispoli certi di trovare lì un cane. Sì perché l’obiettivo era proprio l’animale, che i ladri ieri sono riusciti a portare via. E ora tutti sono sulle tracce di Ben, un cagnolino di piccola taglia, microchippato e rubato in via Torre Perla, zona Caere Vetus.

Cane rubato a Ladispoli

Ben, come ha spiegato Caterina Carlomagno dell’associazione Animaliberi Onlus, potrebbe essere ovunque. E non si sa con chi. “Mentre i proprietari non erano in casa, qualcuno ha scardinato questa piccola ringhiera in basso al muro di cinta e ha preso il cane” – ha spiegato la volontaria, che ha invitato tutti a stare attenti e a segnalare qualsiasi avvistamenti. “Per qualunque notizia o segnalazione contattare la proprietaria Azucena Suarez al numero 3288613486″.

Ladri di cani a Ostia (e non solo)

Il caso di Ladispoli non è un episodio isolato perché nelle ultime settimane i cani portati via o i tentativi di furti sul litorale romano sono stati diversi. E tutti ruotano attorno a un furgone bianco con a bordo delle persone, forse rom, che avvicinano le vittime di turno, a patto che siano sole con il proprio cane. Da Ostia all’Infernetto, passando per Casal Palocco, molti residenti sui social hanno denunciato questa situazione e chi ha un amico a quattro zampe ha quasi il terrore di portarlo a spasso. Perché i malviventi agirebbero sempre con lo stesso modus operandi: avvicinano le vittime, ‘puntano’ i cani e cercano di portarli via. L’ultima aggressione pochi giorni fa all’Infernetto, nel parco di via Stradella, dove un ragazzo che stava passeggiando con il suo cane, un meticcio bianco di nome Bjron, è stato avvicinato dal furgone bianco con a bordo due persone. Una è rimasta lì, al volante, con il motore acceso, l’altra è scesa e ha provato a prendere il cane. Fortunatamente senza riuscirci perché il giovane ha reagito, ha difeso il suo cane e lo ha portato a casa, al sicuro.

Il furto di Ladispoli è da collegare al furgone bianco, quindi a quella banda che rapirebbe i cani? O è un caso a sé? Pochi giorni fa a Casal Palocco, un ladro è entrato in una casa e ha portato via Giada, un cane di razza maltese. La proprietaria era uscita di casa, al suo rientro non aveva più trovato la cagnolina bianca di pochi anni: pensava fosse solo scappata, non poteva certo sapere che un uomo, proprio mentre lei non c’era, era entrato nell’appartamento e aveva portato via la sua amica a quattrozampe. Le immagini delle telecamere, però, hanno parlato chiaro: il ladro ha aperto la porta, si è guardato attorno seguito dall’altro cane della donna, ha preso in braccio Giada ed è fuggito via. Senza rubare altro. E tutto in pochi istanti. Pochi istanti che, forse, sono bastati al malvivente che ieri ha rubato un cane, ma questa volta a Ladispoli.