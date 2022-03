Roma, esce per fare la spesa e uno straniero tenta di occuparle la casa, poi aggredisce i poliziotti: arrestato

Era uscita per andare al lavoro come ogni mattina, ma quando è rientrata, poco dopo, ha trovato davanti alla porta uno sconosciuto che stava cercando di entrare per occupare la sua casa. È successo a Roma, nel quartiere Monteverde, in via di Monteverde, nei pressi di piazza Scotti. I fatti sono accaduti la mattina del 29 marzo, intorno a mezzogiorno.

La donna ha iniziato a urlare, ma l’uomo ha proseguito nel suo intento. Incredula, la proprietaria dell’appartamento ha quindi chiamato il NUE 112. Sul posto è inizialmente arrivata una Volante, ma alla vista dei poliziotti l’uomo si è alterato. In preda alla rabbia, si è scagliato contro gli agenti.

L’aggressione agli agenti e l’arrivo dei rinforzi

Sono quindi stati chiamati i rinforzi e sul posto sono arrivate le pattuglie dai commissariati San Paolo e Trastevere. Ma l’uomo, per nulla intimorito, ha continuato a inveire e minacciare gli agenti, aggredendoli sia verbalmente che fisicamente.

Dopo qualche altro minuto di caos, gli agenti lo hanno ammanettato e portato in Questura. L’uomo, uno straniero di origine egiziana di 42 anni, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

