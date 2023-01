Freddo killer a Roma, trovato morto un uomo in un casolare abbandonato: è il terzo da inizio anno

Roma. Il suo corpo martoriato dal freddo era riverso su di un prato all’interno di un casolare abbandonato. Un senza dimora che aveva cercato scampo dalle temperature rigide di questi ultimi giorni. Con ogni probabilità è stato proprio il freddo ad ucciderlo, due giorni fa, nella Capitale, mentre cercava scampo e riparo. Il corpo era completamente vestito e coperto, un altro segnale che porta sulla pista del freddo killer. Il rinvenimento drammatico è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso, 24 gennaio 2023, nella zona del Prenestino. Un gruppo di persone che si trovavano lì per caso ha visto il cadavere disteso sul prato e ha chiamato subito gli agenti di Polizia.

Roma, orrore in mattinata: trovato un cadavere davanti alla chiesa

La chiamata in centrale è avvenuta in torno alle 16.30 del pomeriggio di martedì scorso, 24 gennaio 2023, all’altezza del civico 232 di via dell’Acqua Bullicante. Lì, in quella strada, si trova un casale abbandonato confiscato. Gli operatori della croce rossa erano già sul posto dopo la segnalazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’uomo, come anticipato, era completamene vestito, forse ucciso dal freddo in quel casolare abbandonato in cui aveva con ogni probabilità tentato di cercare un riparto dalle rigide temperature di questi giorni. Non aveva documenti con sé, né presentava evidenti segni di violenza sul corpo, come è stato accertato anche dal medico legale. Si tratterebbe di un uomo tra i 35 e i 40 anni. La salma ora è a disposizione del medico necroscopo con disposizione di autopsia per capire la vera causa della morte.

Il freddo che uccide i senza tetto

Ad oggi, arriva il tremendo bollettino: sarebbe la terza vittima del freddo nella Capitale. Altri due casi erano stati registrati il 17 gennaio scorso, quando furono ritrovati i rispettivi cadaveri nella mattinata a Roma. Il primo era deceduto n piazza di Porta Maggiore, il secondo un 41enne, era stato ritrovato sulla panchina di un parco in via Caterina Troiani, a Spinaceto. L’ipotermia e il freddo uccidono chi è meno fortunato, se vedete qualcuno in difficoltà segnalate, oppure, regalate una coperta.