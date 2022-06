Roma, ancora incendi: prende fuoco un’attività commerciale

Roma. Prima l’intenso odore di fumo, poi le fiamme che hanno iniziato a propagarsi velocemente all’interno dell’immobile.

Intervento provvidenziale in via dei Condotti

Nella mattina di oggi, mercoledì primo giugno, intorno alle 9.00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via dei Condotti/angolo largo C. Coldoni, per un incendio innescatosi all’interno di un’attività commerciale della zona (Max & Co.). Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

Pericolo sventato

L’intervento è stato rapido ed efficace, e le tempestive manovre dei soccorritori hanno evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno (superficie totale dell’attività di circa 700 mq sviluppata su tre livelli).

I rilievi sul posto

Sono tuttora in corso le verifiche per determinare la causa dell’incendio improvviso L’attività rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.