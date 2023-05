Roma, lancio di petardi durante la partita di calcio: feriti 2 calciatori

Doveva essere una partita amatoriale, di quelle tranquille da seguire, fare il tifo, esultare, incitare i calciatori. E, invece, subito dopo la fine, con l’arbitro che fischietto in mano ha decretato la vittoria della squadra ASD Seasport Iannacone & Associati, è successo di tutto: petardi, giocatori feriti, insulti, tifosi in campo. Questo è quello che è accaduto ieri sera, poco dopo le 21, a Roma, in via della Capanna Murata, in zona Casilino: è qui che in campo stavano giocando da una parte i giocatori dell’ASD Seasport, dall’altra quelli della Roma Soccer Club.

Partita tra Asd Seasport e Roma Soccer Club con lancio di petardi

La partita era terminata con la sconfitta della Roma Soccer Club. Un risultato sicuramente poco gradito tra gli spalti della tifoseria, un malcontento degenerato in violenza e con il lancio di petardi in campo. Petardi che hanno ferito di striscio un calciatore e centrato in pieno due suoi colleghi, che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e ora spetterà ai poliziotti del commissariato Casilino fare chiarezza, ricostruire quei minuti, capire la natura del petardo, fare accertamenti sul tipo di materiale esplodente.

Feriti due calciatori

E mentre i poliziotti indagano, una certezza c’è: due calciatori sono rimasti feriti, uno di 38 anni, l’altro di 31. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo, uno all’ospedale Tor Vergata di Roma, l’altro a Frascati: i due sono stati colpiti dal petardo e hanno dovuto fare i conti con alcune abrasioni sul corpo.