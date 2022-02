Roma. Musica, balli e sporcizia in cucina: multato noto locale

Musica a tutto volume, persone intente a ballare, a mangiare e a divertirsi per lo spettacolo musicale con intrattenimento organizzato per il weekend nel noto locale di Roma e il titolare che, soddisfatto del pienone, finalmente tirava un sospiro di sollievo dopo i tempi di magra d0vuti alle chiusure obbligate dalle restrizioni dettate dalla pandemia.

Ma l’uomo aveva dimenticato un “dettaglio”: le autorizzazioni necessarie. E sono state proprio quelle che hanno fatto scattare la pesante sanzione che gli è stata inflitta dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio ieri sera per contrastare i fenomeni della Malamovida e verificare il rispetto delle misure a tutela della salute collettiva.

Cucina sporca e niente autorizzazioni: denuncia e maxi multa nel ristorante a Corso Francia

E’ successo in un noto ristorante in zona Corso Francia, dove gli agenti sono andati a effettuare un controllo di routine per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. I caschi bianchi, sentendo la musica e vedendo che era in atto uno spettacolo musicale con intrattenimento e coinvolgimento del pubblico presente, intento a ballare, hanno chiesto al titolare le autorizzazioni, che invece non c’erano. E’ quindi scattata la denuncia per l’uomo. Ma non solo: gli agenti, già che c’erano, hanno fatto un’ispezione per il locale e si sono accorti di altre irregolarità: è infatti emersa la scarsa igiene e pulizia della cucina. I caschi bianchi, preso il verbale e fotografato quanto rilevato, hanno segnalato il tutto alla Asl di competenza, per una eventuale futura chiusura a causa della sporcizia trovata. Intanto l’uomo dovrà pagare una multa di 1.000 euro.

Gli altri controlli: multe a raffica per mancato Green Pass

Oltre ristorante, gli agenti hanno controllato altri locali, dove sono stati trovate 10 persone, tra avventori e dipendenti, prive di Green Pass: per loro è scattata la sanzione come previsto dalla legge. Sono anche scattate le multe anche per i gestori dei locali per omesso controllo.

Sono inoltre stati chiusi due minimarket: per i gestori è anche scattata la multa, perché all’interno dei negozi venivano vendute bevande alcoliche oltre l’orario consentito. I controlli contro la malamovida sono avvenuti tutti nella zona nord di Roma, in particolare nei quartieri di Ponte Milvio, Flaminio e Corso Francia. Nel corso del servizio le pattuglie hanno controllato in tutto 5mila persone e oltre 300 attività.