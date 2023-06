Roma, negoziante pubblica la foto della ladra su Facebook: scoppia la polemica

Ha pubblicato la foto della presunta ladra in un gruppo Facebook ed è scoppiata una bufera di polemiche. Il negoziante, con tutte le buone intenzioni probabilmente, ha condiviso uno spiacevole evento che ha visto coinvolta la sua attività ma, contro ogni probabilità, centinaia di persone gli si sono rivolte contro.

Pubblica la foto della ladra su Facebook, bufera di polemiche

I fatti riguardano il negozio Dottor Ink in via di Casalotti, a Roma. E’ qui che sarebbe avvenuto il presunto furto. Il proprietario dell’attività ha condiviso la foto di una donna con il volto oscurato, ripresa mentre prende una valigia tra quelle esposte fuori dal negozio. Ma non è tutto, perché il commerciante ha postato anche la foto della macchina della signora, una 500L nera.

Nel post, pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Casalotti se… senza censura”, il negoziante lancia un appello alla donna, presunta ladra: “Volevo dire all’onesta signora che oggi è entrata nel nostro negozio Dottor Ink, con la scusa di chiedere il prezzo di una borraccia e acquistando 2 quaderni, che forse per errore si è appropriata di un trolley di marca Santoro che era esposto in negozio. Quindi, le chiedo gentilmente di riportarlo dove lo ha preso altrimenti Sabato provvederemo a fare la dovuta denuncia, visto che abbiamo anche modello e targa dell’auto”.

Un appello dal tono ironico, che ha fatto scoppiare una polemica nel gruppo, tra chi sostiene che non è opportuno pubblicare foto e minacce su Facebook e chi, invece, crede che sia un modo gentile di richiedere indietro la propria merce.

“Attenzione a mettere queste foto perché se è vero che la signora ruba, è pure vero che la signora ha i suoi diritti. Potevi fare il post senza foto era meglio. Altra cosa, le telecamere puntano la strada e per legge non possono per la privacy. Non vorrei che se vai a fare la denuncia te ne rifilano una a te. Buona fortuna”, scrive un utente del gruppo. E ancora: “La strada è privata. Quindi possono tranquillamente puntare. Inoltre sono segnalate dentro e sulla porta del negozio”.

Oltre 115 commenti e pareri discordanti, tra chi difende il commerciante e chi cita leggi sulla privacy: “Penso che possa nascondere la faccia sotto un sanpietrino. Avresti dovuto farla vedere anche per tutelare gli altri commercianti”.

Cittadini alla ricerca della “ladra” e della 500 L

Da qui, parte la caccia alle streghe: “Qualcuno l’avrà riconosciuta. Quante 500 L nere con tettino bianco ci sono nel quartiere?”, scrive un altro utente. E’ partita la caccia alla ladra sulla base degli elementi ripresi nelle foto pubblicate dal proprietario del negozio. E mentre nel gruppo dibattono sul da farsi e sulle possibili conseguenze, mentre il proprietario continua a cercare la merce sottratta, ci sono altri negozianti che ironizzano su quanto sta accadendo e, con l’occasione, si fanno pubblicità.

“Se sei in giro per Casalotti mentre sei alla ricerca di una 500 L nera con tettino bianco e di un trolley rubato, e ti prende un languorino, passa da noi. Un cartoccio di calamari a soli 10 euro”. Così su Instagram un’altra attività si fa pubblicità sfruttando l’argomento di cui si parla nei gruppi della città e taggando Dottor Ink.

Insomma, oltre al danno anche la beffa. Ci si chiede se la “ladra” abbia visto il post e se riporterà indietro il trolley o se, invece, continuerà a viaggiare liberamente, mentre i cittadini vanno alla ricerca della “famosa” 500 L nera con tettino bianco.

Aggiornamento:

La donna è tornata al negozio nella mattinata di oggi e ha riconsegnato il trolley rubato. A darne notizia è stato il negoziante stesso su Facebook: “Buongiorno a tutti, volevo aggiornarvi che la Signora del Trolley è venuta a pagarlo e ha chiesto scusa. Grazie a tutti per la solidarietà”.