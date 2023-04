Roma, ospedale Oftalmico nel mirino della Procura: liste d’attesa manomesse

Liste d’attesa ‘manomesse’ all’ospedale Oftalmico di piazzale degli Eroi a Roma. Non sarebbe rispettato l’ordine di prenotazione, ma si terrebbe conto di un sistema di preferenze. Su questo sta indagando la Procura della Repubblica capitolina. Una vera e propria truffa anche ai danni dei pazienti in condizioni più gravi.

Quali sono i danni che la presunta truffa sta provocando

In barba alle esigenze dell’utenza, e anche alle prenotazioni, questo sistema comporta un danno non da poco: le liste d’attesa già lunghissime, per alcuni pazienti diventano senza fine, per non considerare coloro che hanno urgenze effettive che si vedono posticipare gli appuntamenti per indagini cliniche o visite professionali. Ora però la magistratura inquirente ha deciso di far luce su questa eventualità e a svolgere indagini sono i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione che stanno verificando la fondatezza di questi raggiri.

Le testimonianze hanno fatto scattare l’indagine della Procura

Sequestro di documentazione, esame dell’andamento delle liste di attesa e testimonianze sembrano aver reso un quadro chiaro circa l’’abitudine’ a favorire alcuni pazienti in danno di altri. Sono proprio questi ultimi ad aver sollevato il problema. Un disagio notevole al quale sembrerebbe proprio se ne sommino altri di non poco conto, come la mancata presa in carico da parte di professionisti. Dopo il primo intervento, al pronto soccorso, ci sarebbero difficoltà per i degenti di continuare a essere seguiti. Tutto questo, secondo le testimonianze, per favorire le visite intramenia (quelle a pagamento per intenderci).

Inquirenti in cerca dei responsabili

Una situazione che ha allarmato la Procura in particolare alla luce dell’’analisi delle attività da gennaio ad aprile 2022’. Una relazione che sarebbe stata ulteriore testimonianza per gli investigatori che qualcosa all’interno dell’ospedale Oftalmico proprio non va. A questo punto, se il ‘sistema di favoritismi’ e non solo, dovesse essere confermato, la magistratura inquirente sarà anche chiamata trovare i responsabili della presunta truffa.