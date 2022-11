Roma, precipita da Ponte Sisto: 26enne in codice rosso

Aveva alzato un po’ il gomito e aveva trascorso una serata, quella di domenica e prima di Halloween, forse con gli amici di sempre. Eppure qualcosa, all’improvviso, è andato storto perché lui, un ragazzo di 26 anni, è precipitato dalle scale di Ponte Sisto. A notarlo, a terra, alcuni passanti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine: sul posto, quindi, intorno alle 20.30, sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno soccorso il giovane. Lui che è stato trasportato al San Camillo in codice rosso: non sembrerebbe essere, fortunatamente, in pericolo di vita e in condizioni critiche. E chi indaga pare non avere dubbi: il 26enne è caduto da solo.

I precedenti

Non è certo la prima volta che Ponte Sisto fa da sfondo ad aggressioni o a ragazzi che decidono di buttarsi di sotto. Chi per caso, per una terribile fatalità, chi per sfuggire ai Carabinieri. Questo, infatti, è quello che è successo a luglio scorso, quando un ubriaco prima ha infastidito i passanti, poi si è buttato dal Ponte ed è finito nel Tevere per non farsi fermare dai militari.

Follia a Ponte Sisto: ubriaco prima infastidisce i passanti, poi si tuffa nel Tevere per sfuggire ai Carabinieri

L’aggressione al ‘Pantera’ nella stessa zona

Da giorni non si fa altro che parlare della movida di Trastevere. E non si può dimenticare l’aggressione choc avvenuta sabato 29 ottobre in Piazza Trilussa: è qui che un senzatetto, noto come Er Pantera, è stato preso di mira da alcuni giovani. E picchiato brutalmente, prima di essere lasciato lì a terra. A distanza di pochi giorni dall’episodio, che ha indignato tutti, la Polizia è riuscita ad individuare gli autori ed è stata consegnata un’informativa alla Procura di piazzale Clodio, dove sarebbe stato aperto un fascicolo per lesioni ai danni del senzatetto, che è molto conosciuto in zona. E che quella sera, che doveva essere come tante, è stato pestato di botte, tra calci e pugni. Deriso, umiliato, ripreso con uno smartphone.