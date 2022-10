Roma, scappa da Cipro per evitare 14 anni di carcere: preso a Trastevere

Lo stavano cercando da tempo, perché su di lui pendeva un ordine di cattura emesso dalle autorità di Cipro. L’uomo, un georgiano di 50 anni, doveva scontare ben 14 anni di carcere. La pena gli era stata inflitta a seguito di una cruenta rapina compiuta in passato proprio a Cipro, da dove era fuggito facendo perdere le proprie tracce.

L’arresto

Il 50enne si era rifugiato a Roma, pensando di passare inosservato. Ma, per sua sfortuna, l’uomo è stato fermato questa notte in zona Trastevere da una pattuglia della polizia di Stato. Il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti che hanno avuto l’intuizione di effettuare un controllo. Una volta accertata l’identità dell’uomo, lo straniero è stato tratto in arresto.