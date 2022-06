Roma, allarme siccità e agricoltura in ginocchio: ipotesi razionamenti notturni. Ecco le zone interessate

crisi idrica del 2017, ma la situazione potrebbe essere anche peggiore: se Roma. L’apprensione per la questione, in questi giorni, porta inevitabilmente a pensare alla, ma la situazione potrebbe essere anche peggiore: se la siccità dovesse perseverare, nelle prossime settimane potrebbe scattare il piano di allerta idrica che prevede misure antispreco come il riuso delle acque depurate, il razionamento dell’acqua potabile di notte e la chiusura dei nasoni.

Allarme siccità a Roma: martedì riunione dell’Osservatorio straordinario

Ad ogni modo, per ora, la situazione è sotto controllo e il bacino del Peschiera, serbatoio nel reatino che copre oltre il 70% dell’approvvigionamento dell’acqua potabile della provincia di Roma, non corre rischi concreti. Tuttavia, date le condizioni odierne, e le previsioni climatiche, comportano un monitoraggio stringente. Le istituzioni competenti sono tutte al lavoro: Comune, Autorità di bacino del Tevere dell’Italia centrale, Regione, Consorzio di bonifica del Tevere. In concerto formano il cosiddetto Osservatorio straordinario che si riunirà martedì per analizzare la situazione e definire i dettagli del piano anticrisi.

Le ipotesi sulle misure straordinarie

riusare l’acqua proveniente dai depuratori romani di Tra le misure straordinarie che vengono ipotizzate, si prenderà in considerazione la possibilità didi Acea , la quale era destinata a scopi ndustriali e commerciali, ovvero per artigiani e piccole imprese familiari.

Razionamenti e chiusura fontane

Tra le altre misure straordinarie papabili c’è anche l’ipotesi di chiudere le fontane pubbliche, l’approvvigionamento di acqua potabile con autocisterne e il razionamento nelle ore notturne almeno nei quartieri della fascia sud-est: Torbellamonaca, Torre Angela, Romanina, Spinaceto, Ostia. Qui, infatti, le condutture sono più obsolete che nel resto del tessuto urbano.

I danni all’agricoltura romana

agronomi di Roma, si stima un crollo della produzione del 40% per colture come mais, grano e alcuni ortaggi. I danni del caldo torrido e della siccità, comunque, non tardano a farsi sentire per la città di Roma, con oltre 2.500 aziende e 12mila addetti. Come spiegano i rappresentanti dell’ordine degli, si stima un crollo della produzione del 40% per colture come mais, grano e alcuni ortaggi.

“La siccità si abbina al caldo e sta generando una situazione insostenibile – spiega Flavio Pezzoli presidente dell’ordine degli agronomi romani – servono misure straordinarie come incentivi per acquistare carburante e maggiore flessibilità per richiedere nuovi punti di prelievo lungo i corsi d’acqua”. Insomma, la spia è già rossa almeno per il settore agricolo e il rifornimento di acqua non potabile da fiumi e laghi. Forse è uno degli anni più secchi e roventi mai visti a Roma.