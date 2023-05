Roma: “Sposta quel furgone”, non riesce a parcheggiare, lui scende e cerca di accoltellarlo alla gola

Una lite per il parcheggio ha rischiato di finire in tragedia, nella tarda mattinata di ieri, all’incrocio tra via Santamaura e viale Vaticano, in zona Trionfale. Il conducente di una Yaris non riusciva a parcheggiare a causa di un furgone che gli impediva la manovra. Non c’è voluto molto per innescare una discussione animata tra i due uomini che si trovavano a bordo del camioncino e il giovane che si trovata alla guida della Toyota. Parole pesanti e urla che hanno richiamato l’attenzione del fratello dell’autista della macchina, un 24enne che si trovava nella sua attività commerciale, poco distante, che è intervenuto prontamente.

Il 24enne accorre per aiutare il fratello

Anche il 24enne ha preso parte allo scontro, ma all’improvviso un 32enne capoverdiano è sceso dal furgone e ha sfoderato un taglierino minacciando il giovane. Dalle parole l’uomo è arrivato alle vie di fatto e ha cercato di accoltellare il ragazzo che, però, è riuscito a schivare il fendente, ma è stato colpito al collo dal manico del trincetto. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi che il 24enne ha evitato di essere ferito in modo più serio.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto del 32enne per tentato omicidio

Intanto qualcuno che si trovava in zona e aveva assistito allo scontro aveva dato l’allarme alle forze dell’ordine e i carabinieri della stazione San Pietro sono accorsi per riportare la calma. Il 32enne è finito in manette con l’accusa di tentato omicidio, mentre il 24enne è stato portato in ospedale per le cure del caso. Per fortuna per quest’ultimo sono una ferita lieve ritenuta guaribile in tre giorni. Mentre, se il 32enne è stato immediatamente rinchiuso in carcere, al Regina Coeli, in attesa di comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto, l’amico, un romano di 28 anni, è stato denunciato per violenza privata.