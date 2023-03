Roma. Svaligia un supermercato, poi ritorna il giorno dopo armato: clienti in fuga

Roma. Un furto e una rapina, la combo al supermercato. Ci aveva preso gusto, e anche un po’ la mano. Forse galvanizzato dalla prima volta, andata bene, ha poi tentato nuovamente di colpire lo stesso obiettivo: gli è sembrata una cosa facile, da poter ripetere. Ma la seconda volta gli è andata male. L’uomo era anche armato di un coltello, con il quale ha cercato di allontanare chiunque lo ostacolasse.

Rapina al supermercato: non era la prima volta

Il primo furto è andato il scena nella giornata di mercoledì scorso, 8 marzo 2023: un’azione rapida, veloce, senza troppe problematiche: era entrato nel supermercato di Via Tiburtina, l’IN’s, e una volta dentro ha iniziato a sgraffignare tutto quello che riteneva necessario, poi era uscito fuori. Certo, era stato beccato con la refurtiva e i suoi atteggiamenti sospetti, poco prima di darsi alla fuga. Ma l’uomo era stato molto abile, riuscendo a superare le barriere e a correre verso la libertà con il malloppo addosso.

Tira fuori il coltello e minaccia tutti

La seconda volta, però, non gli è andata bene. Anche perché ci ha riprovato subito, dopo sole 24 ore, il giorno successivo, ovvero ieri, giovedì 9 marzo 2023. E con lo stesso modus operandi: si è recato verso il supermercato di Via Tiburtina e ha cercato di fare nuovamente scorte di generi alimentari. Lui, un uomo di origine marocchina, 42 anni, aveva fatto nuovamente il pieno di scorte. Questa volta, però, lo hanno riconosciuto e fermato poco prima che uscisse, in attesa dell’arrivo della Polizia Locale. Ma quando gli agenti sono sopraggiunti sul posto, hanno trovato tutte le persone che fuggivano dalla struttura impaurite, spaventate, poiché messe in fuga dalle minacce dell’uomo.

Il fuggi fuggi dei clienti e l’arresto della Locale

Questa volta, infatti, il 42enne ha estratto un coltello che ha iniziato ad agitare in aria, minacciando chiunque si stesse frapponendo tra lui e la fuga. Momenti di panico, concitati e tremendi, durante i quali tutti i testimoni hanno temuto il peggio. Alla fine, gli agenti della Locale sono riusciti a fermarlo, a trattenerlo. Addosso, oltre al coltello e alla ”spesa” appena fatta, nient’altro: neppure i documenti. Il soggetto è risultato essere già toccato da precedenti. Lo hanno arrestato per furto, resistenza e danneggiamento.

(Foto in copertina da archivio)