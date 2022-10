Roma, turista blocca la rom che tenta di scipparlo in metro: ‘Mi stai soffocando’

Roma. Tensione alle stelle presso la fermata metro Spagna, nel cuore della Capitale. Qui un turista californiano, dopo aver subito un furto nelle vicinanze, si è avventato su di una ragazza di origini rom, bloccandola ed immobilizzandola a terra. Il fatto è accaduto a pochi passi dai tornelli della metro.

Bloccata dal turista dopo il tentato furto

Un’azione fulminea, l’uomo dopo averla individuata tra la folla, l’ha immobilizzata scaraventandola a terra di colpo. Nel frattempo, di stucco le decine e decine di persone che hanno assistito incredule alla vicenda. Anche perché, durante la manovra, la ragazzina rom urlava: “Non respiro. Mi stai facendo male. Mi stai stringendo” – queste le urla disperate della ragazza bloccata a terra, mentre l’uomo la teneva ferma al suolo. La mossa è stata fulminea, senza troppi ripensamenti. Il turista ha continuato a trattenerla nella sua morsa fin quando non sono arrivati anche i Carabinieri, che l’hanno presa in custodia dopo averla liberata dal controffensiva del californiano che non si è fatto cogliere per nulla impreparato.

La ricostruzione della dinamica

Lei, una ragazza di etnia rom, qualche istante prima dell’immobilizzazione pare abbia tentato di rapinare il turista californiano, privandolo del portafogli. Le ricostruzioni provvisorie, inoltre, parlano anche della presenza di un complice, con il quale la ragazza aveva tentato il colpo, ma pare sia riuscito a scappare nel trambusto della situazione creatasi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che l’hanno fermata, ma comunque liberandola dalla morsa del turista. Una giornata e una controazione rimasta impressa a coloro che erano presenti e che, in un primo momento, non capivano cosa stesse accadendo proprio dinanzi ai loro occhi.