Roma, turista ubriaco dà di matto e lancia bottiglie contro i passanti: aggrediti anche i Carabinieri

Roma. Una notte surreale, per quanti hanno avuto la sfortunata sorte di assistere agli eventi: un turista americano, visibilmente ubriaco, ha iniziato a lanciare bottiglie in strada, senza senno, rischiando di ferire anche i passanti che in quel momento si trovavano nei paraggi.

Tanta la paura e l’apprensione: l’uomo sembrava essere letteralmente invasato, preda di un impeto alcolico e dalla disinibizione che ne consegue.

Turista americano da di matto e lancia bottiglie di vetro

Il fatto è accaduto proprio la scorsa notte, precisamente in via del Viminale. Il turista americano di 26 anni in stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, dopo aver imprecato nel suo idioma natio contro qualcosa di indefinito, ha pi iniziato a lanciare bottiglie di vetro in strada.

Diversi passanti e abitanti di zona hanno allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro.

Aggressione anche ai Carabinieri

Il giovane alla vista dei Carabinieri non si è di certo fermato, al contrario ha incrementato la sua ira, dando in escandescenze e ha iniziato prima ad insultarli e minacciarli per poi tentare di colpirli per sottrarsi all’identificazione. L’alcool continuava a fare il suo lavoro, e il giovane ha insistito con i tentativi di aggressione nei confronti dei militari sopraggiunti.

La denuncia del 26enne

Tuttavia, la fiamma era destinata a spegnersi. Infatti, dopo qualche minuto di apprensione, i Carabinieri sono riusciti a fermarlo e calmarlo fino all’arrivo di un’ambulanza che lo ha trasportato al Policlinico Umberto I. Il 26enne è stato denunciato per lancio di oggetti pericolosi, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.