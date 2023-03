Roma, uomo cade sui binari, Metro A interrotta: è grave

Ancora un uomo investito da un treno della linea A della metropolitana di Roma. Questa volta è successo, poco dopo le 10, alla stazione Lepanto: è qui che l’uomo, un 74enne, sarebbe caduto sui binari. Una distrazione? Un gesto volontario? Domande alle quali spetterà alla Polizia, intervenuta sul posto, dare una risposta.

Uomo cade sui binari alla stazione Lepanto di Roma

L’uomo sarebbe caduto sui binari e sarebbe rimasto incastrato. Fortunatamente il macchinista del convoglio, che stava per arrivare e proveniva dal capolinea Anagnina, ha frenato e ha evitato il peggio. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia, anche i Vigili del Fuoco (con cinque squadre), che hanno estratto il 74enne dal vagone e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118. Che lo hanno trasportato in ospedale, in codice rosso, al Santo Spirito. L’intervento, come ci ha spiegato la Polizia, è ancora in corso e ora bisognerà ricostruire l’esatta dinamica. L’uomo voleva mettere fine alla sua vita? Ha tentato il suicidio? O si tratta solo di una distrazione, che sarebbe potuta essere fatale? Gli accertamenti per stabilire le cause sono in corso.

Metro A interrotta tra Termini e Ottaviano oggi 2 marzo

Per consentire l’intervento delle forze dell’ordine la circolazione della Metro A nella tratta Termini – Ottaviano, in entrambe le direzioni, è stata interrotta e sono stati attivati dei bus sostitutivi.

#info #atac – AGG metro A: abbiamo interrotto la circolazione Termini<->Ottaviano. Circolazione attiva Anagnina<->Termini e Ottaviano<->Battistini. Nella tratta interrotta, stiamo attivando bus sostitutivi #roma https://t.co/18EcWUpT83 — infoatac (@InfoAtac) March 2, 2023

Un caso simile poche settimane fa a Roma

Poche settimane fa, il 21 febbraio scorso, un episodio simile si è verificato sempre sulla Metro A di Roma, ma quella volta nella stazione Vittorio Emanuele. È qui che un giovane è finito contro il treno, forse perché voleva mettere la parola fine alla sua vita. Anche quel giorno la circolazione ferroviaria è stata interrotta nelle tratta Termini – San Giovanni in entrambe le direzioni ed era stato attivato servizio bus di collegamento.