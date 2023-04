Roma, va a fuoco un cassonetto in Via Ramazzini: il video diventa virale

Un’altra chicca di Welcome to favelas quella pubblicata stamattina, venerdì 28 aprile, sul profilo Instagram del gruppo: un cassonetto a fuoco. Fiamme alte e un fumo nero che si sprigionava dal contenitore a fuoco, in via Bernardino Ramazzini a pochi passi dall’ex Ospedale Carlo Forlanini a Roma. Un post che ha provocato, ovviamente, reazioni da parte degli utenti che non hanno potuto non commentare.

I commenti dei romani alle immagini postate sui social

‘Tranquilli ragazzi, fa tutto parte dell’agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile’ ha scritto sarcasticamente qualcuno e un altro in tono evidentemente ironico: ‘Sono vietati i barbacue’. Poi ci sono coloro che si sono rassegnati agli incendi nella Capitale e scrivono: ‘Routine di Roma, un incendio al giorno toglie il medico di torno’.

Insomma per i romani niente di particolarmente nuovo. Una scena che non sconvolge più di tanto i cittadini che sembrano essere quasi abituati al ripetersi di episodi di questo tipo e che, a quanto pare, sembrano reagire quasi divertiti e rassegnati di fronte all’incendio cassonetti che si è verificato in via Ramazzini. Di certo la curiosità è tanta visto che il video è diventato immediatamente virale-

https://www.instagram.com/reel/Crk0VfGojlvmc-bxssUIX80RYyWHOr5lfEevx80/?igshid=YmMyMTA2M2Y=