Roma, via della Pisana brucia ancora: le fiamme minacciano l’intera area (VIDEO)

Roma. Gli incendi non si fermano nella Capitale, e quando prendono di mira un sito, difficilmente mollano la presa. Sovente accade, infatti, che le fiamme non si spengano del tutto.

Ancora fiamme in via della Pisana

A quel punto se si dovessero ricreare nuovamente le condizioni favorevoli, ecco che l’incendio riparte, mettendo nuovamente in difficoltà gli operatori del Vigili del Fuoco, impegnati in questi giorni su diversi fronti.

Ultim’ora: fiamme a ridosso della vegetazione

In via della Pisana, ad esempio, nell’ultima ora si è nuovamente riacceso un incendio. La zona, nelle scorse giornate, era già stata interessata dalle fiamme, in particolare domenica scorsa, 17 luglio.

Il lavoro di VVF e volontari

Vigili del Fuoco e volontari sono alle prese con le fiamme proprio in queste ore, difficili da domare, perché stanno interessando l’intera zona a ridosso della boscaglia, irta di vegetazione.