Roma, violenza sessuale vicino Termini: 46enne per difendersi sbatte la testa e finisce in ospedale

Tentata violenza sessuale nei pressi della stazione Termini. La vittima è una 46enne romana che, nella notte, ha rischiato di morire. La donna ha provato in ogni modo a liberarsi dalle grinfie dell’aggressore che intorno alle 3 di notte ha provato a violentarla. Per la povera 46enne le cose non sono finite nei migliori dei modi.

Violenza sessuale vicini Termini: l’incontro tra i due

Quella sera la donna aveva cenato in un locale vicino alla stazione Termini. La 46enne vive in un’altra città e, anche se romana, quella notte era tornata nella Capitale per far visita alla sua città. Non si sa se il suo aggressore l’avesse adocchiata e magari già avvicinata all’interno del locale. Quello che è certo la donna, una volta uscita dal locale, si è incamminata in via via Marsala dove l’uomo, un senegalese di 25 anni, avrebbe spinto con forza la vittima fra alcune auto parcheggiate cercando di spogliarla.

La notte da incubo

Proprio in via Marsala è iniziata la violenza. Da quel momento, il ritorno della 46enne a Roma si è trasformato in una notte da incubo. Con le mani dell’uomo addosso, la vittima ha iniziato ad urlare il più possibile attirando l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini. Inoltre, nel tentativo di allontanare l’aggressore, la 46enne è caduta sbattendo la testa sull’asfalto rischiando il peggio. Al loro arrivo, i Carabinieri, hanno trovato il ragazzo senegalese semi nudo che vedendo gli agenti si è dato immediatamente alla fuga. Gli agenti, però, lo hanno raggiunto dopo poco ed arrestato. L’uomo è accusato di violenza sessuale e, in giornata, dovrebbe presentarsi al gip per l’udienza di convalida. Ora la donna, in seguito alla caduta sull’asfalto, si trova ricoverata al Policlinico Umberto I.