Roma, visite speciali al cimitero del Verano: orari e programma per il 2 novembre

Roma. Ha preso il via il piano di accoglienza, con servizi rafforzati, in tutti i cimiteri della Capitale volto ad assicurare assistenza ai cittadini che si recheranno al cimitero per far visita ai propri cari. Il programma delle iniziative è stato predisposto da Ama con Roma Capitale, Assessorato all’Agricoltura Ambiente e ciclo rifiuti.

Gli appuntamenti al cimitero Verano

Il programma prevede un ampio calendario di appuntamenti al cimitero monumentale del Verano con tanto di percorsi guidati sul tema dell’arte, della storia, del cinema, della letteratura, nonché eventi speciali sia nella giornata di Ognissanti sia in quella dedicata alla commemorazione dei defunti. Previste dal calendario almeno quattro visite guidare al giorno, ognuna della durata di circa due ore. Disponibili, inoltre, per tutte le visite guidate, i supporti audio con le voci dei personaggi che caratterizzano ogni percorso. Tutte le informazioni in merito sono comunque disponibili sul sito di Cimiteri Capitolini.

I punti accoglienza

Cinque, inoltre, i punti di accoglienza allestiti al cimitero del Verano e volti a fornire indicazioni ai visitatori per la localizzazione delle tombe. Tre di questi centri, si trovano presso lo Scalo San Lorenzo a Largo Passamonti, Crociate in via Tiburtina, Portonaccio in via Tiburtina un gazebo si trova presso il monumento del ‘Crocione’ ed un altro invece nelle vicinanze della camera mortuaria in Piazza Buozzi.

Gli orari

Fino a mercoledì 2 novembre, i cimiteri capitolini osserveranno i seguenti orari:

Verano, Flaminio e Laurentino dalle 7.30 alle 18;

Ostia Antica San Vittorino dalle 7 alle 17;

Cesano, Santa Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e Santa Maria del Carmine dalle 8 alle 17.

Si ricorda infine che l’ingresso al pubblico è consentito fino ad un’ora prima della chiusura dei cancelli.