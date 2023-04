Telelaser Lazio, nuovi controlli: calendario postazioni mobili fino al 23 aprile 2023

Tornano anche questa settimana i controlli con il telelaser su alcune delle principali strade del Lazio. Si tratta di un deterrente per contrastare comportamenti irregolari alla guida – su tutti l’alta velocità – causa spesso di incidenti stradali. A rendere noto il calendario delle postazioni mobili è ogni settimana la Polizia di Stato. Vediamo dunque dove saranno i controlli nella settimana in corso già a partire da oggi lunedì 17 aprile 2023.

Autovelox Lazio, calendario controlli dal 17 al 23 aprile 2023

Ad effettuare verifiche ed accertamenti con le postazioni mobili del telelaser è la Polstrada. Vi ricordiamo che l’elenco delle postazioni viene aggiornato settimanalmente. Nei prossimi giorni, rispetto a quanto avvenuto nelle scorse settimane, non ci saranno le postazioni autovelox mobili né sulla SS 148 Pontina, né sul Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma. Di seguito pertanto ecco il calendario completo giorno per giorno con i controlli nella settimana dal 17 al 23 aprile 2023:

Lunedì 17/04/2023 – Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

Sabato 22/04/2023 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Domenica 23/04/2023 – Autostrada A / 24 R

Ciro Immobile, come sta dopo l’incidente con il tram a Roma: le condizioni di salute (ilcorrieredellacitta.com)

Gli incidenti a Roma e sulle strade del Lazio

Anche negli ultimi giorni purtroppo le cronache ci hanno raccontato di diversi incidenti stradali, alcuni anche gravi, avvenuti sulle strade della Capitale e del Lazio. Tre giorni fa sulla Via Salaria sono morte addirittura due persone: lo scontro è avvenuto al km 61,300 tra due veicoli. Ieri invece è avvenuto il maxi incidente che ha coinvolto a Roma il calciatore della Lazio Ciro Immobile. L’attaccante si trovava a bordo della propria auto quando, per circostanze da chiarire, si è scontrato con un tram della linea 19 nelle vicinanze dello stadio Olimpico, a Piazza delle Cinque Giornate. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita.

Tragico incidente su via Salaria, Monterotondo piange Lidia Santini (ilcorrieredellacitta.com)