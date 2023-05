Terribile incidente sulla Flacca, scontro tra due auto: 4 feriti gravi (FOTO

Un grave incidente si è verificato stamattina, sabato 13 maggio, sulla Flacca, nel territorio del Comune di Terracina. A scontrarsi sono state una Bmw che viaggiava in direzione Napoli e una Mercedes che viaggiava nel senso opposto di marcia. Uno scontro, in conseguenza del quale quattro persone sono rimaste gravemente ferite.

Due feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali gli altri due elitrasportati

I soccorsi sono stati allertati immediatamente dagli altri automobilisti in transito e i sanitari del 118 non si sono fatti attendere, si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Due ambulanze hanno trasportato altrettanti feriti negli ospedali del San Giovanni di Dio a Fondi e al Fiorini di Terracina, ma è anche atterrata un’eliambulanza che ha dovuto portare gli altri due, sembra che si tratti di padre e figlio, – evidentemente in condizioni più serie – in un ospedale romano.

La Polizia stradale di Terracina indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente

Gli agenti della Polizia stradale di Terracina sono accorsi per gestire la viabilità e svolgere i rilievi necessari a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente. Un’indagine agevolata da un testimone oculare. Sembrerebbe, infatti, che un autotrasportatore abbia assistito all’impatto tra le due auto e avrebbe riferito agli investigatori che una delle due auto ha letteralmente invaso la carreggiata dell’altra provocando lo scontro.

Strada chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi

Le indagini della Polstrada proseguono per riuscire a stabilire con esattezza cosa sia avvenuto, mentre gli agenti sono stati costretti a chiudere la strada al traffico – con notevoli ripercussioni sulla viabilità -, per consentire lo svolgimento dei rilievi, ma soprattutto per prestare soccorso alle persone coinvolte. Al momento non si hanno dettagli sulle condizioni dei 4 feriti, ma sembra che le loro condizioni siano estremamente serie. (foto di Enzo Pacella)