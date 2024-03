Terribile scontro auto moto: ragazzo elitrasportato a Roma

Grave incidente nella mattinata di ieri in provincia di Latina, teatro di uno scontro tra un’auto e una moto. Il centauro è stato trasportato in condizioni critiche in Ospedale in elicottero a Roma. Weekend da dimenticare nel Lazio sul fronte dei sinistri stradali: tre morti e diversi feriti.

L’incidente mortale avvenuto a Gaeta, costato la vita ad un ragazzo di soli 30 anni. E poi lo schianto sulla Casilina sabato sera, che ha provocato due vittime e una terza persona finita in condizioni disperate (l’auto era però rubata e gli occupanti, che avevano a bordo attrezzi da scasso, tutti con precedenti). Quindi una ragazza incinta finita in Ospedale e un 19enne investito mentre attraversava la strada a Roma da un pirata che non si è fermato a prestare soccorso. Non ultimo l’incidente avvenuto sulle strade pontine di cui ci occupiamo in questo articolo: e anche in questo caso il bilancio è stato piuttosto serio.

Incidente a Lenola, auto contro moto: interviene l’elisoccorso

Il sinistro è avvenuto ieri mattina, domenica 17 marzo 2024, in località Valle Bernardo in provincia di Latina. A scontrarsi sono stati un’autovettura e un motociclo condotti rispettivamente da un cittadino classe ’58 (66 anni) del posto e da un ragazzo di 29 anni. A bordo del mezzo a due ruote era anche presente, come passeggera, una ragazza di 27.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione che a margine dei soccorsi si sono occupati dei rilevamenti planimetrici e fotografici. Secondo i primi elementi disponibili il motociclo, arrivato all’incrocio, nello svoltare, avrebbe urtato l’autovettura che procedeva nella direzione di marcia opposta. Ad avere la peggio, nel terribile impatto, sono stati gli occupanti del motoveicolo.

Le condizioni dei feriti

Nell’incidente sono rimasti infatti feriti, sia il conducente della moto (il ragazzo 29enne residente a Carpineto Romano, ndr), che è stato elitrasportato presso un Ospedale di Roma in codice rosso. Conseguenze anche per la passeggera che era con lui. La ragazza tuttavia è stata trasportata presso il nosocomio di Formia (LT) ma non in codice rosso, e non in pericolo di vita fortunatamente.