Terribile scontro tra due auto: 5 feriti, 2 persone gravissime

Non si ferma, purtroppo, la scia di sangue sulle strade. L’ennesimo incidente è avvenuto oggi, domenica 6 novembre, a Gallicano nel Lazio. Nel sinistro sono state coinvolte due auto con cinque persone a bordo. Due di esse sono state condotte in ospedale in codice rosso, le restanti tre in codice giallo.

Incidente in via Prenestina Nuova

Il terribile sinistro è avvenuto al kilometro 7 di via Prenestina Nuova, a Gallicano nel Lazio, all’altezza del bar/pasticceria “La Giara”. Qui la Squadra Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra del personale di Palestrina con l’ausilio del carro fiamma della Rustica.

I feriti

Come anticipato, nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto con all’interno 5 persone. Di queste, due sono state districate dalle lamiere dai pompieri e portate in codice rosso presso l’ospedale dal 118 mentre le altre tre erano in codice giallo e sono state trasportate in ospedale per dei controlli. Sul posto per tutti i rilievi anche i Carabinieri.