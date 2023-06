Torvaianica, investito mentre attraversa sulle strisce: ferito 41enne

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando un’auto l’ha preso in pieno, scaraventandolo a terra. È successo ieri sera, verso le 19:00, a Torvaianica, in via Siviglia all’incrocio con il Lungomare delle Meduse. Ad essere investito un uomo di 41 anni, di Ardea, che stava andando verso la spiaggia per una battuta di pesca.

Incidente sul lungomare di Torvaianica

L’auto, una Ford Focus, era guidata da un ragazzo di 28 anni di Pomezia. Il giovane, forse a causa di una distrazione o forse accecato dal sole, non ha visto l’uomo che in quel momento era sulle strisce, investendolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pomezia con diverse pattuglie e i sanitari del 118, che hanno trasferito l’uomo ferito al pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di Pomezia.

Per l’uomo sono state riscontrate contusioni guaribili in 10 giorni. Per il ragazzo alla guida della Focus, invece, espletati i controlli di rito è stato effettuato il ritiro della patente.