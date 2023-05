Torvaianica, scontro auto scooter all’incrocio con Via Zara: strada chiusa (FOTO)

Brutto scontro oggi, mercoledì 31 maggio 2023, intorno all’ora di pranzo in centro a Torvaianica, nei pressi di Via Danimarca. A rimanere coinvolti sono stati due veicoli, uno scooter e un’autovettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri. Fortunatamente, nonostante il forte impatto (e chiaramente lo spavento visto i mezzi coinvolti), l’episodio non ha avuto conseguenze serie per le persone coinvolte.

Incidente a Torvaianica oggi 31 maggio 2023

Stando alle prime informazioni disponibili il motorino ha urtato la macchina che proveniva dal senso opposto e che svoltava da via Zara in via La Spezia. Paradossalmente ad avere la peggio è stato l’automobilista che è stato portato al Sant’Anna ma solo per accertamenti. Lo scooterista invece, nonostante la caduta e lo choc per l’accaduto, è rimasto illeso. La strada è rimasta chiusa per circa mezzora per consentire ai Carabinieri della Compagnia di Pomezia i rilievi del sinistro causando ripercussioni alla viabilità di zona. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30.

Il grave incidente sulla Laurentina

Oggi, lo ricordiamo, un altro incidente, in questo caso ben più grave, si è verificato sulla Laurentina all’altezza del civico 125, nel tratto compreso tra via delle Vittorie e via delle Monachelle, in zona Santa Procula. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, una Dacia alla cui guida si trovava un 64enne di Pomezia, e una moto condotta da un 41enne di Ardea. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pomezia con due pattuglie, i sanitari del 118 con un’ambulanza e, viste le condizioni del centauro, un’eliambulanza, che ha trasportato il giovane al San Camillo di Roma in codice rosso. L’uomo era comunque cosciente e non in pericolo di vita. Illeso invece il conducente della Dacia. Via Laurentina è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e l’atterraggio dell’elicottero, oltre che per il tempo necessario alla messa in sicurezza della strada. Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare.

