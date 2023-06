Tragedia sfiorata ad Aprilia, donna tenta di lanciarsi dal ponte sulla Pontina

Una tragedia è stata sventata ieri sera ad Aprilia, intorno alle 19:00. Una donna avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto dal ponte sulla Pontina, in via Vallelata. Un gesto disperato che, fortunatamente, non ha avuto seguito.

Aprilia, tenta di lanciarsi dal ponte di via Vallelata

Una donna di 50 anni dell’est Europa ha minacciato di lanciarsi dal ponte di via Vallelata, ad Aprilia, nella serata di ieri sabato 3 giugno 2023. Si è recata sul posto intorno alle 19:00 e ha scavalcato il ponte sulla Pontina. “Mi suicidio” ha detto la 50enne all’arrivo delle forze dell’ordine, giunte sul posto grazie a una segnalazione.

L’intervento dei Carabinieri

Un intervento rapido quello dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che sono riusciti ad evitare il peggio. I militari hanno avviato un lungo dialogo con la 50enne, cercando di capire quale fosse il problema. Una situazione delicata, dato che la donna si trovava proprio sul ciglio del ponte e non intendeva assolutamente scendere.

I Carabinieri hanno cercato di convincerla a non compiere il gesto folle e, alla fine, dopo svariati tentativi di dialogo, ci sono riusciti. La donna è stata convinta a mettersi al sicuro e ad allontanarsi dal ponte di via Vallelata. Sul luogo sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato la 50enne all’ospedale dei Castelli. Un suicidio sventato ieri sera, grazie all’intervento veloce dei Carabinieri di Aprilia. Se le cose fossero andate diversamente, sarebbe stato un fatto che avrebbe sconvolto un’intera città, su una strada ad alto scorrimento. Ma, per fortuna, la tragedia è stata evitata.